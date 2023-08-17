МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в четверг вечером после выхода статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара замедлил снижение после выхода статистики по США

По состоянию на 18.48 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,85 доллара, или на 0,36%, до 1 921,4 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,92% — до 22,742 доллара за унцию.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 августа, уменьшилось на 11 тысяч с пересмотренного значения предыдущей недели, до 239 тысяч. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 240 тысяч.

Данные по рынку труда учитывает Федеральная резервная система (ФРС) США при решении по учетной ставке. В среду регулятор опубликовал протокол своего июльского заседания, из которого следует, что участники сессии не исключили дальнейшего ужесточения монетарной политики. Согласно CME Group, 86,5% аналитиков прогнозируют, что в сентябре ФРС сохранит ставку на текущем уровне в 5,25-5,5%.