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2023
https://1prime.ru/commodities/20230817/841499354.html
Золото дешевеет после выхода статистики по США
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Стоимость золота снижается в четверг вечером после выхода статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.48 мск цена декабрьского фьючерса на... ПРАЙМ, 17.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в четверг вечером после выхода статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.48 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,85 доллара, или на 0,36%, до 1 921,4 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,92% — до 22,742 доллара за унцию.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 августа, уменьшилось на 11 тысяч с пересмотренного значения предыдущей недели, до 239 тысяч. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 240 тысяч.
Данные по рынку труда учитывает Федеральная резервная система (ФРС) США при решении по учетной ставке. В среду регулятор опубликовал протокол своего июльского заседания, из которого следует, что участники сессии не исключили дальнейшего ужесточения монетарной политики. Согласно CME Group, 86,5% аналитиков прогнозируют, что в сентябре ФРС сохранит ставку на текущем уровне в 5,25-5,5%.