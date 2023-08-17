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Цены на газ в Европе снизились почти на 2% по итогам торгов четверга
Товарно-сырьевые рынки
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Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в четверг снизились почти на 2%, до 418 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские... ПРАЙМ, 17.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в четверг снизились почти на 2%, до 418 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 419,1 доллара (-1,6%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум в четверг составил 445,1 доллара (+4,5%), ценовой минимум — 407 долларов (-4,4%). Последние фьючерсы торговались по 418,2 доллара (-1,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 425,8 доллара за тысячу кубометров.
Эти котировки в прошлую среду впервые с 21 июня перешагнули порог в 450 долларов за тысячу кубометров и в ходе торгов поднимались почти до 500 долларов.
Эксперты поясняют, что наблюдавшийся рост биржевых цен на газ в Европе временный, связан с ожиданиями жары и слабого ветра, а также рисками временного прекращения поставок австралийского сжиженного природного газа (СПГ) — возможные забастовки рабочих на трех крупных предприятиях Chevron Corp и Woodside Energy в Австралии могут угрожать около 10% мирового экспорта СПГ.