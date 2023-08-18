МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов пятницы второй день подряд обновила ценовой рекорд, превысив 70 тысяч рублей за тонну, в то же время дизельное топливо подешевело впервые с конца июля, свидетельствуют данные торгов. Биржевые цены на дизель, бензин Аи-95 и мазут в России вновь побили рекорды

Марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России обновила свой исторический рекорд цены, поставленный накануне. За торговый день подорожала на 0,23%, до 70 123 рублей за тонну. Бензин Аи-92, напротив, подешевел — на 0,6%, до 62 455 рублей.

Летнее дизельное топливо в пятницу подешевело впервые за три недели — на 0,28%, до 67 658 рублей. При этом с начала августа оно уже побило двенадцать исторических рекордов цены.

Стоимость мазута же после шести дней исторических максимумов также перешла к снижению, за пятницу опустилась на 2,63%, до 34 521 рубля. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 12,32%, до 25 389 рублей. Авиакеросин же подорожал на 0,01%, до 67 243 рублей. Дизель на московских автозаправках подорожал за неделю

Летом биржевые цены на топливо обновили рекорды: в его начале своих максимальных значений достигла стоимость бензина, а в конце — дизельного топлива. Рост цены бензина объяснялся экспертами сезонными ремонтными работами на НПЗ и "серым" экспортом. Минэнерго РФ, комментируя рекордный рост стоимости дизельного топлива в августе, заявило, что спрос на него на внутреннем рынке России полностью обеспечен предложением, а производство превышает потребление.

При этом ранее правительство России своим постановлением обязало нефтяников с сентября увеличить продажи топлива 5-го класса на бирже: минимальная доля продажи увеличена до 13% с 12%, а для дизельного топлива — до 9,5% с 8,5%. Пресс-служба кабмина отмечала, что это решение направлено на поддержание стабильности на внутреннем рынке.