МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером, но по итогам торговой недели может показать снижение четвертый раз подряд, свидетельствуют данные торгов. Цена на золото растет на фоне ослабления доллара

По состоянию на 18.40 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,45 доллара, или на 0,28%, до 1 920,65 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,29% — до 22,782 доллара за унцию.

Таким образом, за неделю стоимость драгоценного металла может опуститься на 1,29%, что станет четвертой неделей снижения цен. Сильнее всего в течение недели они опустились в четверг после публикации протокола Федеральной резервной системы США, из которого следовало, что регулятор может вновь повысить ставку. А с начала месяца цена на золото сократилась на 4,37%.

Поддерживает рост котировок в пятницу резкое падение доходности десятилетних гособлигаций США (US Treasuries). Она снижается до 4,236% с уровня прошлого закрытия в 4,31%. Американские гособлигации — альтернативная золоту "надежная инвестиция", поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.