2023-08-18T19:07:51+03:00
2023-08-18T19:07:51+03:00
2023-08-18T19:07:51+03:00
2023
https://1prime.ru/commodities/20230818/841515675.html
Золото дорожает, но может показать недельное снижение
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером, но по итогам торговой недели может показать снижение четвертый раз подряд, свидетельствуют данные торгов. По... ПРАЙМ, 18.08.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, мир, золото, итоги торгов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером, но по итогам торговой недели может показать снижение четвертый раз подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.40 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,45 доллара, или на 0,28%, до 1 920,65 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,29% — до 22,782 доллара за унцию.
Таким образом, за неделю стоимость драгоценного металла может опуститься на 1,29%, что станет четвертой неделей снижения цен. Сильнее всего в течение недели они опустились в четверг после публикации протокола Федеральной резервной системы США, из которого следовало, что регулятор может вновь повысить ставку. А с начала месяца цена на золото сократилась на 4,37%.
Поддерживает рост котировок в пятницу резкое падение доходности десятилетних гособлигаций США (US Treasuries). Она снижается до 4,236% с уровня прошлого закрытия в 4,31%. Американские гособлигации — альтернативная золоту "надежная инвестиция", поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.