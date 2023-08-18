МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в пятницу выросли на 2%, до 424 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Цены на газ в Европе незначительно растут

Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 416,4 доллара (+0,3%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум в пятницу составил 431,8 доллара (+4%), ценовой минимум — 400,3 доллара (-3,5%). Последние фьючерсы торговались по 423,8 доллара (+2,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 415 долларов за тысячу кубометров.

Эти котировки в прошлую среду впервые с 21 июня перешагнули порог в 450 долларов за тысячу кубометров и в ходе торгов поднимались почти до 500 долларов.

Эксперты поясняют, что рост биржевых цен на газ в Европе временный, связан с ожиданиями жары и слабого ветра, а также рисками временного прекращения поставок австралийского сжиженного природного газа (СПГ) — возможные забастовки рабочих на трех крупных предприятиях Chevron Corp и Woodside Energy в Австралии могут угрожать около 10% мирового экспорта СПГ.