МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота незначительно растет во вторник утром после снижения по итогам торгов понедельника, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет к евро второй день подряд

По состоянию на 9.10 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,1 доллара, или на 0,11%, до 1 925,2 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,08% — до 23,358 доллара за унцию.

В понедельник драгоценный металл подешевел на 1,3%. По словам старшего аналитика ActivTrades Рикардо Евангелисты (Ricardo Evangelista), которого цитирует портал MarketWatch, в последнее время золото оказалось под давлением сильного доллара, который продолжает дорожать на фоне высокой инфляции и устойчивости экономики США.

В таких условиях учетная ставка Федрезерва США может сохраняться на высоком уровне в течение продолжительного время, что приведет к дальнейшему снижению котировок золота. В связи с этим трейдеры ждут выступления председателя регулятора Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, а также глав других крупных центробанков.

"Это является одной из причин почему люди будут внимательно следить за тем, что будет происходить на симпозиуме в Джексон-Хоуле позднее на этой неделе… Мероприятие может помочь прояснить вероятный путь денежно-кредитной политики ведущих центральных банков, дать больше ориентиров для валютного рынка и помочь определить ценовое поведение золота в краткосрочной и среднесрочной перспективе", — сказал Евангелиста.