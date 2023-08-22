МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Цена на медь растет во вторник утром перед выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла позднее на этой неделе, свидетельствуют данные торгов. Цена на золото немного увеличивается после снижения в понедельник

По состоянию на 9.22 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,73%, до 3,7477 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,41%, до 8 274,5 доллара, алюминия – на 0,33%, до 2 144 долларов, цинка – на 0,76%, до 2 317,5 доллара.

Выступление главы ФРС США в пятницу в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле является ключевым событием текущей недели, поскольку инвесторы рассчитывают получить дополнительную информацию о действиях регулятора в сфере денежно-кредитной политики. Речь Пауэлла может повлиять на курс доллара и общие настроения на рынках, что, в свою очередь, отразится на котировках меди.

Следующее заседание регулятора пройдет 19-20 сентября. По данным CME Group, по его итогам почти 85% аналитиков прогнозируют сохранение учетной ставки на текущем уровне в 5,25-5,5%.