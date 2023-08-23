2023-08-23T09:14:47+03:00
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2023
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Золото дорожает в ожидании комментариев главы ФРС США
Товарно-сырьевые рынки
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Стоимость золота умеренно растет в среду утром, инвесторы находятся в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 23.08.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, мир, золото, биржа, сша, фрс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно растет в среду утром, инвесторы находятся в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 9.08 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 5,6 доллара, или на 0,29%, до 1 931,6 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,06% — до 23,698 доллара за унцию.
Основное событие, которого ждут рынки, в том числе золота, — выступление Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. Трейдеры рассчитывают получить дополнительную информацию о возможных действиях ФРС США.
"Вмешательство Пауэлла может создать некоторую волатильность, поскольку трейдеры будут следить за подсказками о развитии монетарной политики, в особенности после того, как протокол заседания ФРС создал некоторую неопределенность", — цитирует портал Market Watch главного рыночного стратега по Ближнему Востоку и Северной Африке Exness Ваэля Макарема (Wael Makarem).
Аналитик также отметил, что последующие данные о рынке труда и инфляции в США могут определить ход действий регулятора и повлияют на динамику цен на золото.