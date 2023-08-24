МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг утром слабо меняется, оставаясь вблизи отметки в 1950 долларов за тройскую унцию после роста среды, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы продолжают ждать комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) США. Нефть умеренно дешевеет

По состоянию на 7.36 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,25 доллара, или на 0,01%, до 1 948,35 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,2% — до 24,343 доллара за унцию.

Днем ранее золото подорожало на 1,2% за счет снижения доходности госбондов США. В среду доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) снизилась до 4,196% с уровня прошлого закрытия в 4,332%. Американские гособлигации считаются надежной инвестицией, альтернативной золоту, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Рынки ждут выступления председателя ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу. Трейдеры надеются получить дополнительную информацию о планах регулятора по монетарной политике и оценку экономической ситуации в стране.