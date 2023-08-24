МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг утром слабо меняется, оставаясь вблизи отметки в 1950 долларов за тройскую унцию после роста среды, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы продолжают ждать комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) США. 

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По состоянию на 7.36 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,25 доллара, или на 0,01%, до 1 948,35 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,2% — до 24,343 доллара за унцию.

Днем ранее золото подорожало на 1,2% за счет снижения доходности госбондов США. В среду доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) снизилась до 4,196% с уровня прошлого закрытия в 4,332%. Американские гособлигации считаются надежной инвестицией, альтернативной золоту, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Рынки ждут выступления председателя ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу. Трейдеры надеются получить дополнительную информацию о планах регулятора по монетарной политике и оценку экономической ситуации в стране.