МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Добыча и экспорт российского угля не будут снижаться до конца десятилетия, заявил заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников. Доля угля в энергобалансе России может вырасти до 15 процентов, пишут СМИ

"Однозначно можно утверждать, что добыча, что экспорт к концу десятилетия не будут снижаться, а спрос уже сегодня превышает 200 миллионов тонн", — сказал он в интервью "ИнфоТЭК".

Текущая ситуация на внутреннем рынке угля, по словам Мочальникова, стабильна и предсказуема: цены для российских покупателей не растут. В то же время снизилась маржинальность отрасли, при этом низкая маржа на западном направлении отчасти компенсируется объемами, отгружаемыми в восточном направлении. Наиболее рентабельным направлением поставок угля за границу остаются порты Дальнего Востока.

"Что касается западных портов — об отказе от перевалки угля в них не может идти и речи. Через эти порты идет отгрузка потребителям как Африки и Ближнего востока, так и в страны АТР, а также Атлантики", — подчеркнул замминистра.

Он отметил, что угольные компании благодаря имеющимся мощностям угольных терминалов западных портов постепенно адаптируются к условиям эмбарго на российский уголь и ограничений на Восточном полигоне — экспорт в страны АТР продолжает расти.