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2023
https://1prime.ru/commodities/20230825/841567843.html
Минэнерго: добыча и экспорт российского угля не снизятся до 2030 года
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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https://россиясегодня.рф
. Добыча и экспорт российского угля не будут снижаться до конца десятилетия, заявил заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников. "Однозначно можно утверждать, что... ПРАЙМ, 25.08.2023
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, россия, минэнерго, уголь, добыча, экспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Добыча и экспорт российского угля не будут снижаться до конца десятилетия, заявил заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников.
"Однозначно можно утверждать, что добыча, что экспорт к концу десятилетия не будут снижаться, а спрос уже сегодня превышает 200 миллионов тонн", — сказал он в интервью "ИнфоТЭК".
Текущая ситуация на внутреннем рынке угля, по словам Мочальникова, стабильна и предсказуема: цены для российских покупателей не растут. В то же время снизилась маржинальность отрасли, при этом низкая маржа на западном направлении отчасти компенсируется объемами, отгружаемыми в восточном направлении. Наиболее рентабельным направлением поставок угля за границу остаются порты Дальнего Востока.
"Что касается западных портов — об отказе от перевалки угля в них не может идти и речи. Через эти порты идет отгрузка потребителям как Африки и Ближнего востока, так и в страны АТР, а также Атлантики", — подчеркнул замминистра.
Он отметил, что угольные компании благодаря имеющимся мощностям угольных терминалов западных портов постепенно адаптируются к условиям эмбарго на российский уголь и ограничений на Восточном полигоне — экспорт в страны АТР продолжает расти.