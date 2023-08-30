МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Бриллианты массой 213,47 карата на сумму 31 709 долларов были проданы в ходе открытого аукциона по продаже бриллиантов из Госфонда РФ 29 августа, сообщается на сайте Минфина. Минфин разместил на аукционах в среду гособлигации двух серий

"На аукцион номер 11 по реализации на внутреннем рынке бриллиантов из Госфонда России, который состоялся 29 августа 2023 года, были выставлены бриллианты общей массой 228,83 карата на сумму 32 321,35 долларов США, реализованы бриллианты общей массой 213,47 карата на сумму 31 709,14 долларов США", — сообщает Министерство финансов.

Также Минфин сообщил, что в ходе состоявшегося аукциона были проданы природные изумруды общей массой 32,04 карата на сумму 879,29 долларов.