2023-08-30T21:25:28+03:00
2023-08-30T21:25:28+03:00
2023-08-30T21:25:28+03:00
2023
https://1prime.ru/commodities/20230830/841615114.html
Минфин продал бриллианты из Госфонда России почти за 32 тысячи долларов
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Бриллианты массой 213,47 карата на сумму 31 709 долларов были проданы в ходе открытого аукциона по продаже бриллиантов из Госфонда РФ 29 августа, сообщается на сайте Минфина. "На... ПРАЙМ, 30.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Бриллианты массой 213,47 карата на сумму 31 709 долларов были проданы в ходе открытого аукциона по продаже бриллиантов из Госфонда РФ 29 августа, сообщается на сайте Минфина.
"На аукцион номер 11 по реализации на внутреннем рынке бриллиантов из Госфонда России, который состоялся 29 августа 2023 года, были выставлены бриллианты общей массой 228,83 карата на сумму 32 321,35 долларов США, реализованы бриллианты общей массой 213,47 карата на сумму 31 709,14 долларов США", — сообщает Министерство финансов.
Также Минфин сообщил, что в ходе состоявшегося аукциона были проданы природные изумруды общей массой 32,04 карата на сумму 879,29 долларов.