МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг утром слабо уменьшается после значительного роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара в начале торгов растет до 96,56 рубля

По состоянию на 7.58 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex символически снижается на 0,45 доллара, или на 0,02%, до 1 972,55 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,52% — до 24,605 доллара за унцию.

По итогам среды цена на золото поднялась на 1,88%. Более слабая, чем ожидалось, макростатистика по ВВП США усилила ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) может прервать цикл ужесточения, начавшийся в прошлом году на фоне высокой инфляции. Так, минторг США ухудшил оценку роста ВВП страны во втором квартале до 2,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), хотя первая оценка предполагала рост на 2,4% после увеличения первого квартала на 2%.

По данным CME Group, 88,5% аналитиков прогнозируют сохранение учетной ставки регулятора на уровне 5,25-5,5% по итогам сентябрьского заседания. Золото чувствительно к статистике из США и сигналам о монетарной политике ФРС, так как это влияет на курс доллара. Традиционно ослабление монетарной политики сдерживает доллар и поддерживает стоимость золота, и наоборот.