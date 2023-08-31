Цена меди слабо снижается после трех дней роста подряд
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Цена на медь снижается в четверг утром после трех торговых сессий роста подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.35 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,36%, до 3,826 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,28% — до 8 472,5 доллара, алюминия — на 1,52%, до 2 201,5 доллара, цинка — снизилась на 0,2%, до 2 435 долларов.
За последние три дня цена меди подскочила на 1,58%. Рынки оценивали перспективы смягчения монетарной политики мировых центробанков, а также обещание китайских властей усилить поддержку экономики и увеличить государственные расходы.
Кроме того, в четверг инвесторы будут оценивать статистику из Китая. По данным Государственного статистического управления страны, индекс деловой активности PMI в промышленности Китая в августе вырос до 49,7 пункта с 49,3 пункта в июле. Аналитики прогнозировали рост лишь до 49,4 пункта. Тем не менее, значение показателя остается ниже 50 пунктов, что указывает на спад экономической активности.
https://1prime.ru/commodities/20230831/841618356.html