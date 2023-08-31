МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Цена на медь снижается в четверг утром после трех торговых сессий роста подряд, свидетельствуют данные торгов. Золото немного дешевеет после заметного подорожания днем ранее

По состоянию на 8.35 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,36%, до 3,826 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,28% — до 8 472,5 доллара, алюминия — на 1,52%, до 2 201,5 доллара, цинка — снизилась на 0,2%, до 2 435 долларов.

За последние три дня цена меди подскочила на 1,58%. Рынки оценивали перспективы смягчения монетарной политики мировых центробанков, а также обещание китайских властей усилить поддержку экономики и увеличить государственные расходы.

Кроме того, в четверг инвесторы будут оценивать статистику из Китая. По данным Государственного статистического управления страны, индекс деловой активности PMI в промышленности Китая в августе вырос до 49,7 пункта с 49,3 пункта в июле. Аналитики прогнозировали рост лишь до 49,4 пункта. Тем не менее, значение показателя остается ниже 50 пунктов, что указывает на спад экономической активности.