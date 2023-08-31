МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером уменьшается на фоне удорожания доллара, при этом с начала августа снижение может составить 2%, так как рынки продолжают ожидать сохранения высокой ставки Федрезерва, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Доллар ускорил рост к евро в четверг после выхода макростатистики по США

По состоянию на 18.19 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,55 доллара, или на 0,18%, до 1 969,45 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,46% — до 24,62 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,46%, до 103,63 пункта, а с начала августа показатель вырос на 1,8%. Более дорогой доллар делает золото менее доступным для покупки в другой валюте. С начала месяца стоимость золота может показать снижение на 2%.

Важным фактором для золота остается политика Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 88,5% аналитиков ждут в сентябре сохранения ставки ФРС на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых. На конец текущего года при этом 38,8% допускают повышение ставки до 5,5-5,75%, а на конец следующего года половина опрошенных ждут ставку в 4-4,25% или 4,25-4,5% годовых.

Теперь рынки ожидают выхода в пятницу выхода статистики по безработице в США. Эти данные учитываются ФРС при принятии решения о ставке и влияют на стоимость доллара и золота.

"Если рынок труда США покажет новые признаки слабости, возможно, появится возможность для дальнейшего роста золота. Но даже в среднесрочной и долгосрочной перспективе этот рост будет ограничен, поскольку даже если Федрезерв не поднимет ставку вновь, ставки останутся высокими в течение длительного периода времени", — комментирует старший аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста (Ricardo Evangelista), которого цитирует портал MarketWatch.