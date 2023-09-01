МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Цена на золото почти не меняется первым утром осени, пока рынки пребывают в ожидании выхода статистики безработицы и числа рабочих мест в США, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет к евро перед выходом статданных в США

По состоянию на 8.41 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex символически растёт — на 0,6 доллара, или на 0,03%, до 1 966,45 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,07% — до 24,49 доллара за унцию.

Позже в пятницу станут известны данные об уровне безработицы в США. Аналитики полагают, что показатель в августе осталась на уровне июля в 3,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 170 тысяч после увеличения на 187 тысяч в июле.

Эта статистика может дать подсказки насчет дальнейшей политики Федеральной резервной системы США, которая влияет на рынок золота как посредством изменений курса доллара, так и доходности американского госдолга.