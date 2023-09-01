2023-09-01T08:54:58+03:00
2023-09-01T08:54:58+03:00
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2023
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Стоимость золота почти не меняется в первый день осени
Товарно-сырьевые рынки
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Цена на золото почти не меняется первым утром осени, пока рынки пребывают в ожидании выхода статистики безработицы и числа рабочих мест в США, свидетельствуют данные торгов. По... ПРАЙМ, 01.09.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, золото, мир, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Цена на золото почти не меняется первым утром осени, пока рынки пребывают в ожидании выхода статистики безработицы и числа рабочих мест в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.41 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex символически растёт — на 0,6 доллара, или на 0,03%, до 1 966,45 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,07% — до 24,49 доллара за унцию.
Позже в пятницу станут известны данные об уровне безработицы в США. Аналитики полагают, что показатель в августе осталась на уровне июля в 3,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 170 тысяч после увеличения на 187 тысяч в июле.
Эта статистика может дать подсказки насчет дальнейшей политики Федеральной резервной системы США, которая влияет на рынок золота как посредством изменений курса доллара, так и доходности американского госдолга.