МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам первых торгов осени обновила рекорд, цена бензина Аи-95 также продолжает рекордный рост, свидетельствуют данные СПбМТСБ. Дизельное топливо продолжает дорожать на московских заправках

Летнее дизельное топливо по территориальному индексу Европейской части России подорожало в пятницу на 1,32%, до 68 002 рублей за тонну. А за август его цена выросла на 18,5% — еще 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну.

В то же время продолжает бить рекорды стоимость марки бензина Аи-95, за торговый день она подорожала на 0,62%, до 74 768 рублей за тонну. Цена на бензин марки Аи-92, приближаясь к рекордным значениям, выросла на 1,07%, до 64 633 рублей за тонну. В июле его стоимость максимально росла до 64 879 рублей за тонну.

Стоимость мазута за пятницу выросла на 0,34%, до 33 910 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 0,17%, до 29 425 рублей, авиакеросин — на 0,17%, до 69 035 рублей за тонну.

В России принят закон о "донастройке" топливного демпфера — механизма, созданного в своё время для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке России. Документ корректирует демпфирующий механизм таким образом, что на 50% сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как за бензин, так и за дизельное топливо, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Биржевые цены на бензин и дизельное топливо в России летом 2023 года обновили свои исторические рекорды. Рост цен объяснялся экспертами сезонными ремонтными работами на НПЗ и "серым" экспортом.

По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет за собой дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.