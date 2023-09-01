МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером немного снижается за счет удорожания доллара к мировым валютам, однако с начала недели драгоценный металл может подорожать на 2,7%, свидетельствуют данные торгов. Цена нефти WTI превысила 85 долларов за баррель

По состоянию на 17.45 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,95 доллара, или на 0,05%, до 1 964,95 доллара за тройскую унцию, с начала недели золото подорожало на 2,7%. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,72% — до 24,633 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,34%, до 103,97 пункта. Более дорогой доллар делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

Отражается на стоимости доллара макростатистика из США. Так, индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе увеличился до 47,6% с июльских 46,4%, прогноз составлял 47%. Безработица в стране в августе неожиданно выросла до 3,8% с 3,5% в июле при прогнозе сохранения показателя, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 187 тысяч, ожидался рост на 170 тысяч.