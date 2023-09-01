МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Падение мировых цен на алюминий на 40% по сравнению с максимумом 2022 года связано с удешевлением электроэнергии, сообщил РИА Новости старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Казаков.

"По нашему мнению, частичная нормализация цен на электроэнергию по сравнению с высокими уровнями 2022 года является не менее значимым фактором нормализации издержек производства алюминия, а значит и цен на него – ведь именно высокая доля электроэнергии в структуре производственных издержек выделяет алюминий из других цветных металлов",— сообщил эксперт.

Алюминий в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) 1 сентября 2023 года подешевел до 2,2 тысячи долларов за тонну. По сравнению с прошлогодним максимумом падение цен составило 40%. Максимальная цена на тонну данного металла в 2022 году составляла 3,8 тысячи долларов.

Также эксперт рассказал, что падение цен — это тенденция, которая затронула не только алюминий, но и другие цветные и черные металлы.

"Дешевеет не только алюминий — палладий, никель и цинк с максимумов 2022 года упали еще сильнее, падение видим в целом как в цветных, так и в черных металлах", — добавил Казаков.

Цехи алюминиевых заводов оборудованы множеством электролизеров. Получение килограмма металла требует расхода 13 киловатт-час электроэнергии. Таким образом, алюминиевая промышленность — один из наиболее энергоемких промышленных секторов.