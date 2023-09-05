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2023
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Цена золота падает на удорожании доллара
Товарно-сырьевые рынки
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Стоимость золота снижается во вторник вечером на 0,8%, свидетельствуют данные торгов. На котировки драгметалла влияют укрепляющийся доллар и рост доходности гособлигаций США. По... ПРАЙМ, 05.09.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, новости, мир, котировки золота
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник вечером на 0,8%, свидетельствуют данные торгов. На котировки драгметалла влияют укрепляющийся доллар и рост доходности гособлигаций США.
По состоянию на 19.21 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 14,75 доллара, или на 0,75%, до 1 952,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 2,5% — до 23,948 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,43%, до 104,69 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте и наоборот.
Доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) в то же время растет до 4,255% с уровня прошлого закрытия в 4,175%. Американские гособлигации являются альтернативной золоту "надежной инвестицией", поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.