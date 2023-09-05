МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник вечером на 0,8%, свидетельствуют данные торгов. На котировки драгметалла влияют укрепляющийся доллар и рост доходности гособлигаций США. Евро дешевеет к доллару до минимума с июня после выхода макростатистики

По состоянию на 19.21 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 14,75 доллара, или на 0,75%, до 1 952,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 2,5% — до 23,948 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,43%, до 104,69 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте и наоборот.

Доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) в то же время растет до 4,255% с уровня прошлого закрытия в 4,175%. Американские гособлигации являются альтернативной золоту "надежной инвестицией", поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.