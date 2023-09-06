МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду колеблется на ряде факторов после роста днем ранее, влияют на котировки ожидания по экономике Китая и укрепление доллара, свидетельствуют данные торгов. Слабый рубль и дорогая нефть: сказка для бюджета начинается

По состоянию на 8.26 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,01% — до 3,8368 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Минутами ранее показатель незначительно снижался.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,41% — до 8 487 долларов, алюминия — снизилась на 0,88%, до 2 193 долларов, цинка — опустилась на 0,28%, до 2 472,5 доллара.

Во вторник медь подорожала на 0,4% на фоне ожиданий вокруг стимулирования экономики Китая. Так, ранее были введены меры поддержки сектора недвижимости страны, что позитивно отразилось на прогнозах по поводу китайской экономики. Китай является крупнейшим потребителем меди.

Несколько сдерживает стоимость меди удорожание доллара. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) днем ранее укрепился на 0,5%, корректируясь вниз в среду только на 0,1%. Удорожание доллара сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, делая их менее доступными для покупки в другой валюте.