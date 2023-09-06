МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром почти не меняется, пока рынки пребывают в ожидании выхода макроэкономической статистики в США, свидетельствуют данные торгов. Рубль близок к свободному падению

По состоянию на 9.27 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex символически снижается — на 0,7 доллара, или на 0,04%, до 1 951,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,2%, до 23,825 доллара за унцию.

Рынки пребывают в ожидании статистики данных бюро экономического анализа министерства торговли США о состоянии торгового баланса в стране. Согласно прогнозам, дефицит торгового баланса США в июле вырос до 68 миллиардов долларов с 65,5 миллиарда долларов в июне.

Кроме того, позже в среду выйдут данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики, опрошенные порталом DailyFX. полагают, что индекс деловой активности в сфере услуг США в августе снизился до 52,5% с июльских 52,7%.

А к ночи будет опубликована "Бежевая книга" (Beige Book) — ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.