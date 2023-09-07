МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг опускается после выхода данных о снижении экспорта и импорта Китая, свидетельствуют данные торгов. Китай существенно нарастил импорт нефти и газа

По состоянию на 7.59 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,45% — до 3,7743 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца уменьшилась на 1,36% — до 8 371,5 доллара, алюминия — выросла на 0,02%, до 2 193,5 доллара, цинка — опустилась на 0,38%, до 2 463 долларов.

Согласно официальным данным, экспорт Китая в августе в годовом выражении снизился на 8,8% при прогнозе снижения на 9,2%, а импорт сократился на 7,3% год к году, тогда как ожидалось уменьшение на 9%.

Данные оказались лучше прогноза, но снижение показателей по-прежнему вызывает опасения относительно перспектив восстановления китайской экономики. Китай является крупнейшим потребителем меди, поэтому статистика КНР отражается на прогнозах по спросу на медь.