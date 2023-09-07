МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг утром несколько снижается, удорожание доллара на сильной макростатистике из США сдерживает стоимость драгоценного металла, свидетельствуют данные торгов.

Производство и обработка янтаря на янтарном комбинате

Калининградский янтарный комбинат добыл рекордный объем янтаря за месяц

По состоянию на 8.24 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 1,9 доллара, или на 0,1%, до 1 942,3 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,43%, до 23,402 доллара за унцию.

Днем ранее стало известно, что индекс деловой активности в сфере услуг США (Services ISM) в августе неожиданно вырос — до 54,5% с показателя июля в 52,7%, в то время как эксперты ожидали снижения индекса — до 52,5%.

В результате в среду индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) превысил 105 пунктов впервые с 15 марта, в четверг при этом несколько скорректировавшись до уровня в 104,9 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.