2023-09-07T08:38:57+03:00
2023-09-07T08:38:57+03:00
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2023
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Золото слабо дешевеет на фоне укрепления доллара
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Цена на золото в четверг утром несколько снижается, удорожание доллара на сильной макростатистике из США сдерживает стоимость драгоценного металла, свидетельствуют данные торгов... ПРАЙМ, 07.09.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, золото, мир, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг утром несколько снижается, удорожание доллара на сильной макростатистике из США сдерживает стоимость драгоценного металла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.24 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 1,9 доллара, или на 0,1%, до 1 942,3 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,43%, до 23,402 доллара за унцию.
Днем ранее стало известно, что индекс деловой активности в сфере услуг США (Services ISM) в августе неожиданно вырос — до 54,5% с показателя июля в 52,7%, в то время как эксперты ожидали снижения индекса — до 52,5%.
В результате в среду индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) превысил 105 пунктов впервые с 15 марта, в четверг при этом несколько скорректировавшись до уровня в 104,9 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.