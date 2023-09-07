МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг утром несколько снижается, удорожание доллара на сильной макростатистике из США сдерживает стоимость драгоценного металла, свидетельствуют данные торгов. Калининградский янтарный комбинат добыл рекордный объем янтаря за месяц

По состоянию на 8.24 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 1,9 доллара, или на 0,1%, до 1 942,3 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,43%, до 23,402 доллара за унцию.

Днем ранее стало известно, что индекс деловой активности в сфере услуг США (Services ISM) в августе неожиданно вырос — до 54,5% с показателя июля в 52,7%, в то время как эксперты ожидали снижения индекса — до 52,5%.

В результате в среду индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) превысил 105 пунктов впервые с 15 марта, в четверг при этом несколько скорректировавшись до уровня в 104,9 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.