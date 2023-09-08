МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу показывает снижение, с начала недели промышленный металл может подешеветь почти на 3% на фоне удорожания доллара, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть снижаются

По состоянию на 8.24 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,39% — до 3,7443 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). С начала недели снижение цены может составить 2,9%.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца уменьшилась на 0,6% — до 8 321 доллара, алюминия — выросла на 0,11%, до 2 196 долларов, цинка — поднялась на 0,67%, до 2 479,5 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) с начала недели может показать рост на 0,6%. Показатель в пятницу несколько корректируется, оставаясь чуть ниже 105 пунктов — самого высокого уровня с марта. Удорожание доллара сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, делая их менее доступными для покупки в другой валюте.