ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — ПРАЙМ. Маржинальность розничного и оптового сегментов топливного рынка России в положительной зоне, но она минимальна, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в рамках ВЭФ. В Минэнерго оценили спрос на российский СПГ на внешнем рынке

Закон о корректировке механизма топливного демпфера вступил в силу с 1 сентября и будет действовать до конца 2026 года. Согласно документу, механизм корректируется таким образом, что на 50% сокращает выплаты компаниям из бюджета по демпферу как по бензину, так и по дизтопливу, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.

"Мы считаем, что в рознице сегодня минимальная маржа. Есть она и в опте. Да, она снизилась, но всё же в плюсе. Конечно, мы понимаем трудности компаний, знаем, сколько они после корректировки демпфера потеряют средств в месяц (сентябрь – прим. ред.) и до конца 2026 года, пока будут действовать новые параметры демпфера", — сказал Шульгинов.

ВЭФ пройдет 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.