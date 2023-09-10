2023-09-10T07:46:56+03:00
2023-09-10T07:46:56+03:00
2023-09-10T07:46:56+03:00
2023
https://1prime.ru/commodities/20230910/841702534.html
Минэнерго оценило маржинальность опта и розницы топливного рынка
Товарно-сырьевые рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Маржинальность розничного и оптового сегментов топливного рынка России в положительной зоне, но она минимальна, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в рамках ВЭФ. Закон... ПРАЙМ, 10.09.2023
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, россия, минэнерго, топливный рынок, маржинальность
https://cdnn.1prime.ru/images/83278/20/832782081.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83278/20/832782081.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83278/20/832782080.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83278/20/832782080.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83278/20/832782069.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83278/20/832782069.jpg
https://1prime.ru/energy/20230910/841702369.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — ПРАЙМ. Маржинальность розничного и оптового сегментов топливного рынка России в положительной зоне, но она минимальна, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в рамках ВЭФ.
Закон о корректировке механизма топливного демпфера вступил в силу с 1 сентября и будет действовать до конца 2026 года. Согласно документу, механизм корректируется таким образом, что на 50% сокращает выплаты компаниям из бюджета по демпферу как по бензину, так и по дизтопливу, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.
"Мы считаем, что в рознице сегодня минимальная маржа. Есть она и в опте. Да, она снизилась, но всё же в плюсе. Конечно, мы понимаем трудности компаний, знаем, сколько они после корректировки демпфера потеряют средств в месяц (сентябрь – прим. ред.) и до конца 2026 года, пока будут действовать новые параметры демпфера", — сказал Шульгинов.
ВЭФ пройдет 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.