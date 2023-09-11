ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. Минпромторг с определенной долей скептицизма относится к заявлению компании "Арнест" о повышении цен на алюминиевые банки: стоимость алюминия в последние месяцы снизилась, а производитель алюминиевый ленты не повышал цены для компании, заявил замглавы министерства Виктор Евтухов на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ).

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Ранее в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо написала, что группа "Арнест" планирует повышение цен на алюминиевые банки из-за роста затрат и удорожания проекта нового завода. В компании объяснили, что это вынужденная мера, связанная с внешними факторами. Участники рынка опасаются, что из-за повышения цен может вырасти цена на напитки.

"Я не очень понимаю заявление компании "Арнест". Мы прекрасно с ней сотрудничаем многие годы. Компания "Арнест", об этом писали в средствах массовой информации, сейчас приобрела немало уходящих активов. Но при этом алюминий у нас последние месяцы подешевел, причем значительно, имеется ввиду и на внешнем рынке, на LME. Производитель ленты — самарский завод — цены не повышал для компании "Арнест". Поэтому мы, честно говоря, к этом заявлению относимся с определенной долей осторожности, я бы сказал даже скептицизма", — сказал Евтухов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, компания занимает 80% российского рынка этого вида упаковки, и если какие-то решения будут "неадекватными", Минпромторг оставляет за собой право обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Евтухов отметил, что любое подорожание на рынке, особенно со стороны монополиста, должно быть в сфере "пристального внимания" ФАС.

"Компания "Арнест" недавно получила кредит в плане развития промышленности порядка 6 миллиарда рублей на расширение производства, в том числе и крышки для банки, не только банки, но и крышки. И мы обещали компании, что как только они введут новые производственные мощности и насытят российский рынок, мы обязательно будем предлагать введение импортной таможенной пошлины для того, чтобы поддержать российского производителя. То есть в отношении компании "Арнест" мы ведем себя, ну, государство ведет себя абсолютно адекватно", — сказал Евтухов.

Группа "Арнест" владеет крупным бизнесом по производству баночной упаковки и является крупнейшим российским производителем косметики, хозяйственных товаров и металлической упаковки для сектора быстрорастущих потребительских товаров (FMCG).

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.