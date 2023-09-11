2023-09-11T18:06:31+03:00
2023-09-11T18:06:31+03:00
2023-09-11T18:06:31+03:00
2023
https://1prime.ru/commodities/20230911/841717234.html
Золото дорожает на ослабевающем долларе
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Стоимость золота растет в понедельник вечером на фоне дешевеющего доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.54 мск цена декабрьского фьючерса на золото на... ПРАЙМ, 11.09.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, мир, золото, доллар, итоги торгов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник вечером на фоне дешевеющего доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.54 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 3,75 доллара, или на 0,2%, до 1 946,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,58% — до 23,31 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,59%, до 104,47 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте и наоборот.
Рынки продолжают ждать результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые могут повлиять на стоимость американской валюты. Решение по учетной ставке регулятор опубликует 20 сентября. Согласно данным аналитической компании CME Group, 93% аналитиков прогнозируют, что Федрезерв сохранит ставку на текущем уровне в 5,25-5,5%.