МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник вечером на фоне дешевеющего доллара, свидетельствуют данные торгов. Цены на золото выросли в ожидании данных США по инфляции

По состоянию на 17.54 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 3,75 доллара, или на 0,2%, до 1 946,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,58% — до 23,31 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,59%, до 104,47 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте и наоборот.

Рынки продолжают ждать результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые могут повлиять на стоимость американской валюты. Решение по учетной ставке регулятор опубликует 20 сентября. Согласно данным аналитической компании CME Group, 93% аналитиков прогнозируют, что Федрезерв сохранит ставку на текущем уровне в 5,25-5,5%.