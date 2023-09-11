МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на кукурузу и пшеницу в понедельник на CBOT упали к минимуму с мая. Трейдеры корректируют позиции в преддверии выхода ключевых данных Минсельхоза США. Котировки пшеницы на Чикагской бирже упали до трехмесячного минимума

Котировки кукурузы снизились в ожидании публикации Оценок мирового спроса и предложения (WASDE) Минсельхоза США. Трейдеры ожидают, что оценки урожайности кукурузы будут понижены.

"Даже если в этом отчете будет понижен прогноз урожайности кукурузы, на рынке предполагают, что оценка посевных площадей занижена, — отметил Зецер. — Поэтому оценка урожайности может быть понижена, а урожая — повышена, поскольку посевные площади могут оказаться более значительными, чем ожидалось".

Обильное мировое предложение и вялый спрос на относительно дорогую пшеницу из США способствуют снижению цен третью сессию подряд.

Около 15.58 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT снизились в цене на 11 1/2 цента, до 5,84 1/4 доллара за бушель. Ранее в ходе сессии котировки достигли минимума с 31 мая 5,80 1/4 доллара за бушель.

В центре внимания рынка в понедельник находится обильное предложение из России, отмечают трейдеры. Цены на российскую пшеницу низкие и держатся ниже неофициального минимума, установленного правительством, отметил один трейдер. По его словам, быстрого возобновления соглашения о зерновом коридоре не ожидается.

Цены на сою растут после снижения на фоне ожидания рынка, что жаркая погода, наблюдавшаяся в последнее время на Среднем Западе, а также засуха могут оказать более значительное, чем предполагалось, влияние на урожайность в этом году, отмечают трейдеры.

Соя подорожала на 6 1/2 цента, до 13,69 1/2 доллара за бушель, а кукуруза подешевела на 1/4 цента, до 4,83 1/2 доллара за бушель.