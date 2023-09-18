2023-09-18T08:07:09+03:00
2023-09-18T08:07:09+03:00
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2023
https://1prime.ru/commodities/20230918/841768232.html
Золото несколько дорожает на ослаблении доллара
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Стоимость золота в понедельник утром слабо поднимается, ослабление доллара перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США поддерживает цену на драгоценный металл,... ПРАЙМ, 18.09.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, золото, мир, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром слабо поднимается, ослабление доллара перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США поддерживает цену на драгоценный металл, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.55 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 3,15 доллара, или на 0,16%, до 1 949,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,15% — до 23,422 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,07%, до 105,25 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.
Трейдеры ожидают, что в среду Федрезерв объявит итоги очередного двухдневного заседания. Согласно прогнозам, регулятор может сохранить учетную ставку на отметке 5,25-5,5% годовых после повышения в июле. Традиционно "голубиные" сигналы ФРС негативно влияют на доллар и поддерживают золото.