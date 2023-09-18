МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром слабо поднимается, ослабление доллара перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США поддерживает цену на драгоценный металл, свидетельствуют данные торгов. ЕС намерен ввести санкции на российские алмазы, пишет СМИ

По состоянию на 7.55 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 3,15 доллара, или на 0,16%, до 1 949,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,15% — до 23,422 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,07%, до 105,25 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Трейдеры ожидают, что в среду Федрезерв объявит итоги очередного двухдневного заседания. Согласно прогнозам, регулятор может сохранить учетную ставку на отметке 5,25-5,5% годовых после повышения в июле. Традиционно "голубиные" сигналы ФРС негативно влияют на доллар и поддерживают золото.