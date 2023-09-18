МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), как и каждую торговую сессию сентября до сих пор, снова обновила рекорд, и по итогам торгов понедельника она приблизилась к отметке почти в 75 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Дизельное топливо в Чехии резко подорожало с мая

Летнее дизельное топливо достигло двенадцатого за сентябрь рекорда, подорожав в понедельник на 1,27%, до 74 694 рублей за тонну. А за август его цена выросла на 18,5% — еще 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну.

Марка бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день также подорожала — на 0,09%, до 70 508 рублей за тонну. Цена на бензин Аи-95 снизилась на 1,07%, до 75 588 рублей за тонну. Но максимально его цена росла в понедельник до 76 876 рублей за тонну.

Стоимость мазута за среду выросла на 0,79%, до 37 529 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 4%, до 29 842 рублей. Авиакеросин подешевел на 10,3%, до 67 286 рублей за тонну.

В России принят закон о корректировке топливного демпфера — механизма, созданного для сдерживания цен на топливо. Документ корректирует демпфирующий механизм таким образом, что на 50% сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как за бензин, так и за дизельное топливо, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет за собой дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.