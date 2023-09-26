МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Внутренние цены на пшеницу в России упали до июньского минимума на фоне снижения спроса, говорится в аналитическом обзоре центра "Совэкон".

"За неделю, закончившуюся 20 сентября, средняя цена на пшеницу 4-го класса в европейской части России снизилась на 400 рублей, до 12 000 рублей (за тонну — прим. ред.). В последний раз до таких значений пшеница падала в конце июня", — пишут эксперты.

Цены на пшеницу продолжают падать на фоне снижения спроса: он остается слабым, поскольку мукомольные заводы и животноводы имеют достаточные ее запасы. "В краткосрочной перспективе мы ожидаем дальнейшего ослабления цен на внутреннем рынке на фоне высокого предложения и некоторого снижения экспортного спроса", — говорится в мониторинге.

Аналитики также отмечают, что экспортеры также сокращают покупки пшеницы — по оценке "Совэкона", объем заключенных контрактов на продажу российской пшеницы по состоянию на 26 сентября сократился до 4,1 миллиона тонн с 6,1 миллиона тонн месяцем ранее.

Между тем, предложение пшеницы остается на высоком уровне на фоне хорошего урожая в 2023 году: его эксперты оценивают в 91,6 миллиона тонн.