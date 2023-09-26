2023-09-26T19:29:19+03:00
2023-09-26T19:29:19+03:00
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https://1prime.ru/commodities/20230926/841826169.html
Цены на пшеницу в России упали до июньского минимума
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Внутренние цены на пшеницу в России упали до июньского минимума на фоне снижения спроса, говорится в аналитическом обзоре центра "Совэкон". "За неделю,... ПРАЙМ, 26.09.2023
сельское хозяйство, рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, новости, россия, пшеница, цена
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Внутренние цены на пшеницу в России упали до июньского минимума на фоне снижения спроса, говорится в аналитическом обзоре центра "Совэкон".
"За неделю, закончившуюся 20 сентября, средняя цена на пшеницу 4-го класса в европейской части России снизилась на 400 рублей, до 12 000 рублей (за тонну — прим. ред.). В последний раз до таких значений пшеница падала в конце июня", — пишут эксперты.
Цены на пшеницу продолжают падать на фоне снижения спроса: он остается слабым, поскольку мукомольные заводы и животноводы имеют достаточные ее запасы. "В краткосрочной перспективе мы ожидаем дальнейшего ослабления цен на внутреннем рынке на фоне высокого предложения и некоторого снижения экспортного спроса", — говорится в мониторинге.
Аналитики также отмечают, что экспортеры также сокращают покупки пшеницы — по оценке "Совэкона", объем заключенных контрактов на продажу российской пшеницы по состоянию на 26 сентября сократился до 4,1 миллиона тонн с 6,1 миллиона тонн месяцем ранее.
Между тем, предложение пшеницы остается на высоком уровне на фоне хорошего урожая в 2023 году: его эксперты оценивают в 91,6 миллиона тонн.