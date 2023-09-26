МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе по итогам торгов вторника снизились почти на 12%, до 430 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Египет выделил "Зарубежнефти" участок для разведки нефти и газа

Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 477,3 доллара (-2%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум вторника составил 477,5 доллара (-2%), ценовой минимум — 430 долларов (-11,7%). Последние фьючерсы торговались по 430,4 доллара (-11,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 487,1 доллара за тысячу кубометров.

Одним из важных факторов, влияющих на газовый рынок, остается ситуация в Австралии. Ранее агентство Блумберг сообщило, что американская компания Chevron достигла договоренности с профсоюзом о прекращении забастовок на ее заводе сжижения газа (СПГ) Wheatstone в этой стране.

Работники Wheatstone, а также другого производства — Gorgon — начали предупредительную забастовку 8 сентября. И биржевые цены на газ в Европе тогда выросли по итогам дня почти на 6%.

Рейтер также 15 сентября опубликовал данные Eikon и Kpler, согласно которым два завода Chevron на западе Австралии продолжали экспорт СПГ, несмотря на забастовки и неисправность на заводе Wheatstone, который сократил производство на четверть.

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