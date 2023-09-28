МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг утром слабо корректируется после падения днем ранее и остается на отметке чуть выше 1 890 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. Поляки стали часто воровать мясо в магазинах из-за роста цен, пишет СМИ

По состоянию на 8.04 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 1,35 доллара, или на 0,07%, до 1 892,25 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,03% — до 22,73 доллара за унцию.

В среду стоимость золота опустилась на 1,5%, оказавшись ниже 1 900 долларов впервые с марта на фоне укрепления доллара и ожидания высокой базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. С начала недели индекс американской валюты (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) превышает психологическую отметку в 106 пунктов, днем ранее показатель превышал 106,8 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

Среди трейдеров сохраняются опасения по поводу того, что Федрезерв может поддерживать базовую ставку высокой продолжительное время на фоне борьбы с инфляцией. Традиционно жесткая монетарная политика поддерживает доллар и сдерживает золото.