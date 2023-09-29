2023-09-29T17:03:45+03:00
2023-09-29T17:03:45+03:00
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2023
https://1prime.ru/commodities/20230929/841851204.html
Экспортная пошлина на пшеницу увеличится в октябре
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Пошлина на экспорт пшеницы из России с 4 по 10 октября включительно вырастет до 4564,6 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя — до 1251,1 рубля, на экспорт кукурузы — уменьшится... ПРАЙМ, 29.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 4 по 10 октября включительно вырастет до 4564,6 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя — до 1251,1 рубля, на экспорт кукурузы — уменьшится до 2853,8 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 244,5 доллара за тонну, на ячмень — при цене 183,6 доллара, на кукурузу — при цене 207,4 долларов за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 27 сентября по 3 октября включительно составляет 4527,5 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя — 791,2 рубля, на экспорт кукурузы — 3201,6 рубля за тонну.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.