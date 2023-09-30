МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Китайские компании сократили продажи беспилотников и их комплектующих Украине, Киеву приходится выпрашивать и провозить контрабандой то, что необходимо, чтобы компенсировать сбитые в воздухе дроны, сообщает американская газета New York Times. США и ЕС рассмотрят новые пошлины на импорт стали из Китая

Китай с 1 сентября ввел экспортный контроль в отношении некоторого оборудования, связанного с беспилотными летательными аппаратами, а также некоторых дронов.

"В последние месяцы китайские компании сократили продажи беспилотников и комплектующих украинцам… Некоторые украинцы были вынуждены выпрашивать, одалживать и провозить контрабандой то, что необходимо, чтобы компенсировать гаджеты, сбитые в воздухе", — говорится в сообщении издания со ссылкой на торговые данные и интервью с украинскими производителями беспилотников.

Как отмечается, экспортный контроль Китая может усугубить проблемы украинской цепочки поставок в преддверии зимы.

Ранее New York Times сообщала, что Украина разрабатывает около шести моделей беспилотников с большой дальностью полета, в том числе способных пролететь более 1 тысячи километров.

В июне заместитель министра стратегической промышленности Украины Сергей Боев заявлял, что Киев ведет переговоры с западными производителями оружия о налаживании производства на Украине вооружений, в том числе беспилотников, и может в ближайшие месяцы подписать контракты.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".