2023-10-04T22:00:00+03:00
2023-10-04T22:24:11+03:00
2023-10-04T22:00:00+03:00
2023
https://1prime.ru/commodities/20231004/841894990.html
Новак поручил быстрее транслировать снижение биржевых цен на топливо
Товарно-сырьевые рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Необходимо быстрее транслировать снижение биржевых цен на топливо мелкого опта, заявил в ходе совещания по рынку нефтепродуктов вице-премьер России Александр Новак. "По данным... ПРАЙМ, 04.10.2023
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, бензин, россия, александр новак, топливо, снижение цен
https://cdnn.1prime.ru/images/84075/33/840753359.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84075/33/840753359.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84075/33/840753358.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84075/33/840753358.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84075/33/840753346.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84075/33/840753346.jpg
https://1prime.ru/commodities/20231004/841890671.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Необходимо быстрее транслировать снижение биржевых цен на топливо мелкого опта, заявил в ходе совещания по рынку нефтепродуктов вице-премьер России Александр Новак.
"По данным Минэнерго, цены на дизель в мелком опте снизились в среднем на 4 900 рублей за тонну. Снижение зафиксировано в 81 субъекте Российской Федерации, в зависимости от вида топлива цены упали от 500 до 15 000 рублей за тонну. Александр Новак поручил компаниям быстрее транслировать снижение биржевых цен на мелкий опт", — говорится в сообщении.
В среду зампредседателя правительства Александр Новак провел совещание по внутреннему рынку нефтепродуктов с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, ФАС и руководителями комитетов Госдумы по аграрным вопросам и энергетике.
Вице-премьер России Александр Новак поручил Минсельхозу совместно с регионами и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) отследить наценки на дизельное топливо для аграриев и обеспечить снижение цен, сообщает пресс-служба кабмина.
"Вице-премьер поручил Минсельхозу совместно с регионами и ФАС провести мониторинг наценок при продаже дизельного топлива для аграриев и обеспечить снижение цен у посредников, покупающих дизельное топливо на нефтебазах", — говорится в сообщении.