МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Необходимо быстрее транслировать снижение биржевых цен на топливо мелкого опта, заявил в ходе совещания по рынку нефтепродуктов вице-премьер России Александр Новак. Запасы топлива после запрета экспорта выросли, заявил Новак

"По данным Минэнерго, цены на дизель в мелком опте снизились в среднем на 4 900 рублей за тонну. Снижение зафиксировано в 81 субъекте Российской Федерации, в зависимости от вида топлива цены упали от 500 до 15 000 рублей за тонну. Александр Новак поручил компаниям быстрее транслировать снижение биржевых цен на мелкий опт", — говорится в сообщении.

В среду зампредседателя правительства Александр Новак провел совещание по внутреннему рынку нефтепродуктов с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, ФАС и руководителями комитетов Госдумы по аграрным вопросам и энергетике.

Вице-премьер России Александр Новак поручил Минсельхозу совместно с регионами и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) отследить наценки на дизельное топливо для аграриев и обеспечить снижение цен, сообщает пресс-служба кабмина.

"Вице-премьер поручил Минсельхозу совместно с регионами и ФАС провести мониторинг наценок при продаже дизельного топлива для аграриев и обеспечить снижение цен у посредников, покупающих дизельное топливо на нефтебазах", — говорится в сообщении.