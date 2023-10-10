МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Золото дорожает во вторник утром, более чем до 1875 долларов за тройскую унцию, поскольку обострение конфликта вокруг Израиля поддержало спрос на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

Обстрел зданий в палестинском городе Газа

Нефть по 150 долларов: как война на Ближнем Востоке скажется на ценах

По состоянию на 8.34 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 11,05 доллара, или на 0,59%, до 1 875,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,02% — до 21,92 доллара за унцию.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны.

Золото традиционно считается активом-убежищем, спрос на который поднимается в случае усиления глобальной неопределенности и геополитических рисков.

"Долгосрочная динамика цен на золото будет зависеть от того, насколько глубокими окажутся экономические и финансовые последствия ближневосточного кризиса", — цитирует агентство Блумберг слова стратега RBC Capital Markets LLC Кристофера Лоуни (Christopher Louney).

С учетом роста цен на нефть, связанные с этим инфляция и неопределенность могут отразиться на политике Федеральной резервной системы (ФРС) США и, следовательно, на стоимости золота, также отмечает эксперт. Золото чувствительно к политике Федрезерва, так как это отражается на стоимости доллара, от которого зависит цена на драгоценный металл.