МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Золото дорожает во вторник утром, более чем до 1875 долларов за тройскую унцию, поскольку обострение конфликта вокруг Израиля поддержало спрос на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов. Нефть по 150 долларов: как война на Ближнем Востоке скажется на ценах

По состоянию на 8.34 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 11,05 доллара, или на 0,59%, до 1 875,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,02% — до 21,92 доллара за унцию.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны.

Золото традиционно считается активом-убежищем, спрос на который поднимается в случае усиления глобальной неопределенности и геополитических рисков.

"Долгосрочная динамика цен на золото будет зависеть от того, насколько глубокими окажутся экономические и финансовые последствия ближневосточного кризиса", — цитирует агентство Блумберг слова стратега RBC Capital Markets LLC Кристофера Лоуни (Christopher Louney).

С учетом роста цен на нефть, связанные с этим инфляция и неопределенность могут отразиться на политике Федеральной резервной системы (ФРС) США и, следовательно, на стоимости золота, также отмечает эксперт. Золото чувствительно к политике Федрезерва, так как это отражается на стоимости доллара, от которого зависит цена на драгоценный металл.