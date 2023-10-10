МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) закупило у РФ вне тендера 480 тысяч тонн пшеницы по цене 265 долларов за тонну, сообщил РИА Новости источник на рынке.

Уборка урожая пшеницы

Египет стал ключевым импортером российского зерна

По его словам, была заключена договорённость о поставке восьми партий, каждая на 60 тысяч тонн, судами-зерновозами в том же количестве, по цене 265 долларов за тонну (условия — FOB).

"Поставка под аккредитив с отсрочкой 270 дней", — уточнил он.

Также о сделке сообщил Союз экспортеров зерна в своём телеграм-канале. "Египет GASC произвел закупку значительного объема российской пшеницы в ходе частных переговоров. Поставка ожидается в ноябре-декабре", — сообщил союз, не уточняя детали.

Ещё недавно, на тендере в конце сентября GASC закупил лишь относительно небольшой объем румынской и болгарской пшеницы с условиями поставки по 255 долларов за тонну FOB. Российская пшеница тогда была представлена в объеме более миллиона тонн и предлагалась по 270 долларов за тонну.

Ранее Египет планировал купить зерно во Франции и Болгарии, так как несколько раз не получалось договориться с Россией о цене. Москва заявляла, что Египет предлагал цену ниже установленной Россией минимальной стоимости. 