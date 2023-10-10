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2023
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Египет вновь закупил российскую пшеницу
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) закупило у РФ вне тендера 480 тысяч тонн пшеницы по цене 265 долларов за тонну, сообщил РИА Новости источник на рынке. По... ПРАЙМ, 10.10.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, новости, россия, египет, пшеница
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) закупило у РФ вне тендера 480 тысяч тонн пшеницы по цене 265 долларов за тонну, сообщил РИА Новости источник на рынке.
По его словам, была заключена договорённость о поставке восьми партий, каждая на 60 тысяч тонн, судами-зерновозами в том же количестве, по цене 265 долларов за тонну (условия — FOB).
"Поставка под аккредитив с отсрочкой 270 дней", — уточнил он.
Также о сделке сообщил Союз экспортеров зерна в своём телеграм-канале. "Египет GASC произвел закупку значительного объема российской пшеницы в ходе частных переговоров. Поставка ожидается в ноябре-декабре", — сообщил союз, не уточняя детали.
Ещё недавно, на тендере в конце сентября GASC закупил лишь относительно небольшой объем румынской и болгарской пшеницы с условиями поставки по 255 долларов за тонну FOB. Российская пшеница тогда была представлена в объеме более миллиона тонн и предлагалась по 270 долларов за тонну.
Ранее Египет планировал купить зерно во Франции и Болгарии, так как несколько раз не получалось договориться с Россией о цене. Москва заявляла, что Египет предлагал цену ниже установленной Россией минимальной стоимости.