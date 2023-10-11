МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе по итогам торгов среды снизились почти на 6%, до 511 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. На морском дне у газопровода Balticconnector нашли посторонние следы

Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 532,1 доллара (-1,8%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум в среду составил 543,4 доллара (+0,2%), ценовой минимум — 499,5 доллара (-7,9%). Последние фьючерсы торговались по 510,8 доллара (-5,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 542 доллара за тысячу кубометров.

В ходе вторника цены на газ в Европе подскакивали почти на 14% после того, как ведущие финские СМИ сообщили о готовящейся экстренной пресс-конференции правительства Финляндии по ситуации с утечкой на газопроводе Balticconnector. По итогам торгов цены подскочили на 14%, превысив 540 долларов за тысячу кубометров.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на пресс-конференции отказался отвечать на вопрос о виновных в поломке газопровода, призвав не делать далеко идущих выводов.

Финский оператор Gasgrid Finland ранее сообщил, что подводный газопровод между Финляндией и Эстонией был перекрыт в ночь на воскресенье после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи. Позже компания заявила, что "есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода", без дальнейших уточнений. Эстонская энергокомпания Elering не исключала, что Balticconnector мог быть поврежден умышленно.

Balticconnector — газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиском в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.