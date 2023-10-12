МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Объем биржевых торгов углем за три квартала достиг 200 тысяч тонн, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) со ссылкой на начальника Управления регулирования ТЭК и химической промышленности Елену Цышевскую. Филиппины в июле закупили российский уголь впервые за восемь месяцев

"Объем биржевых торгов углем за три квартала достиг 200 тысяч тонн. Об этом на Российской энергетической неделе сообщила начальник Управления регулирования ТЭК и химической промышленности Елена Цышевская. Она напомнила, что биржевые торги углем марок Д и ДГ были запущены в феврале 2023 года", — говорится в сообщении.

По словам Цышевской, ведомство отмечает интерес производителей бурого угля к реализации этого вида энергоресурса, который вызван развитием биржевой торговли в Российской Федерации и формированием национальных индикаторов.

Она отметила, что в целях контроля за ценообразованием ФАС России направила рекомендации компаниям о необходимости внести изменения в торговые политики в части отказа от зарубежных индикаторов для внутреннего рынка. В свою очередь, потребители должны ориентироваться на российские индикаторы биржевых торгов при проведении закупочных процедур.

"В завершение Елена Цышевская подчеркнула, что развитие биржевой торговли и расширение участников позволит нивелировать риски нарушений антимонопольного законодательства", — говорится в сообщении.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.