МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе по итогам торгов четверга выросли почти на 15%, до 580 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Михельсон оценил мощность газопровода "Волхов-Мурманск"

Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 505,7 доллара (+0,1%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум в четверг составил 496,4 доллара (-1,7%). В ходе торгов показатель впервые с 15 июня превысил 550 долларов, а ценовой максимум составил 581,4 доллара (+15,2%). Последние фьючерсы торговались по 580,2 доллара (+14,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 504,9 доллара за тысячу кубометров.

По итогам торгов вторника цены на газ в Европе подскочили почти на 14% после того, как ведущие финские СМИ сообщили о готовящейся экстренной пресс-конференции правительства Финляндии по ситуации с утечкой на газопроводе Balticconnector.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на пресс-конференции отказался отвечать на вопрос о виновных в поломке газопровода, призвав не делать далеко идущих выводов. Лексус прокомментировал расследование МИД Финляндии

Финский оператор Gasgrid Finland ранее сообщил, что подводный газопровод между Финляндией и Эстонией был перекрыт в ночь на воскресенье после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи. Позже компания заявила, что "есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода", без дальнейших уточнений. Эстонская энергокомпания Elering не исключала, что Balticconnector мог быть поврежден умышленно.

Balticconnector — газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиском в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.