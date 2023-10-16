МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Япония не является значимым поставщиком рыбной продукции в РФ, поэтому временный запрет на импорт из этой страны не отразится на обеспеченности отечественного рынка и потребителях, заявил РИА Новости председатель Рыбного союза Александр Панин. Финляндия рассмотрит запрет сделок с недвижимостью для россиян

Россельхознадзор в понедельник сообщил, что с 16 октября временно ограничит экспорт рыбной продукции из Японии: ограничения вводятся до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза.

"Запрет поставок рыбы и морепродуктов из Японии не отразится на российском рынке, так как эта страна не является значимым поставщиком", — сообщил Панин.

В целом за последние три года РФ резко сократила объем ввоза рыбы и морепродуктов из Японии, и в этом году они почти незаметны в общих масштабах рынка. "Если в 2020 году объем импорта составил около 3 тысячи тонн, то в 2022 году – только менее 200 тонн. Это 0,05% от всего объема импорта или 0,0006% от потребления", — сообщил глава Рыбного союза.

Так, за девять месяцев текущего года из Японии была ввезена 151 тонна рыбы и морепродуктов: ввозили в основном сайру, устриц, тунца, желтохвоста, криль и водоросли. Панин также обратил внимание, что часть от общего импортируемого ассортимента добывает российский флот; кроме того, есть и альтернативные страны-поставщики.

"Например, импорт сайры из Китая с начала 2023 года по 30 сентября достиг 5,2 тысячи тонн, что более чем в 34 раза превышает весь объем импорта из Японии. Такие же устрицы, как из Японии, — устрицы гигантские — в 2023 году завозились из Китая: 142 тонны, что почти в 7 раз больше, чем из Японии, а также из Туниса — 4 тонны и некоторых других стран", — уточнил он.