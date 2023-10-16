ТОКИО, 16 окт — ПРАЙМ. Россия должна отменить запрет на ввоз японской рыбы, заявил директор департамента Министерства иностранных дел страны по вопросам разоружения и ядерного нераспространения Кацуро Китагава Запрет на импорт японской рыбы не скажется на внутреннем рынке

Дипломат 16 октября побеседовал с временным поверенным в делах России в Японии Геннадием Овечко.

Россельхознадзор с 16 октября ввел эмбарго на импорто японской рыбы на фоне сброса воды с аварийной японской АЭС "Фукусима". Как подчеркнули в ведомстве, ограничение позволит подтвердить безопасность продуктов.

Ранее Россельхознадзор направлял японской ветеринарной службе письмо, в котором отметил необходимость обсудить проблему сброса воды, а также попросил предоставить данные о методе радиологических исследований экспортируемой рыбы. В МИД Японии заявляли 15 октября, что Токио предоставил Москве дополнительную информацию о сбросе воды.

"Относительно решения России по ужесточению импортных ограничений на японскую рыбную продукцию в связи со сбросом воды, прошедшей очистку через систему ALPS, мы довели до сведения следующее. Ужесточение импортных ограничений в отношении японской морской продукции без научных доказательств является несправедливым и идет вразрез с международным движением по облегчению или отмене ограничений на импорт продовольствия из Японии. Последнее решение России является чрезвычайно прискорбным, и мы решительно призываем к его отзыву", — приводит японское внешнеполитическое ведомство слова Китагавы.

Япония 5 октября начала второй этап операции по сбросу в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", где расплавилось ядерное топливо. Как подчеркивали в МАГАТЭ, эта мера полностью соответствует международным стандартам. Однако Китай, основной импортер японской рыбной продукции, полностью запретил ее ввоз.