МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) второй день подряд сообщает о приостановке торгов в товарных секциях, уточняет причины, следует из сообщения на сайте торговой площадки. В Крыму анонсировали дальнейшее снижение цен на топливо

"В 11.25 мск торги в товарных секциях АО "СПбМТСБ" будут приостановлены. Причины уточняются. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

В понедельник биржа останавливала торги в это же время, возобновила их примерно через час без указания причин.

СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.