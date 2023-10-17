2023-10-17T11:52:32+03:00
2023-10-17T11:52:32+03:00
2023-10-17T11:52:32+03:00
2023
https://1prime.ru/commodities/20231017/842002205.html
СПбМТСБ второй день подряд приостановила торги
Товарно-сырьевые рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) второй день подряд сообщает о приостановке торгов в товарных секциях, уточняет причины, следует из сообщения на... ПРАЙМ, 17.10.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, топливо, спбмтсб, торги
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/80/841358086.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/80/841358086.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/80/841358085.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/80/841358085.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/80/841358073.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/80/841358073.jpg
https://1prime.ru/gasoline/20231016/841990957.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) второй день подряд сообщает о приостановке торгов в товарных секциях, уточняет причины, следует из сообщения на сайте торговой площадки.
"В 11.25 мск торги в товарных секциях АО "СПбМТСБ" будут приостановлены. Причины уточняются. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.
В понедельник биржа останавливала торги в это же время, возобновила их примерно через час без указания причин.
СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.