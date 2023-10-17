БУДАПЕШТ, 17 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, вице-премьер Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер заверили венгерскую делегацию на встрече в Пекине, что Россия выполнит все контрактные обязательства по поставкам газа в Венгрию, несмотря на решение Болгарии поднять плату за транзит, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Орбан заявил, что Венгрия пытается спасти все, что может в контактах с РФ

Он назвал решение болгарских властей резко повысить плату за транзит газа из РФ в Сербию и Венгрию "враждебным" и "необоснованным", так как "поставки газа из РФ не под санкциями".

"На сегодняшней встрече премьер-министра (Венгрии Орбана) и президента Путина тоже зашла речь об этой теме. Глава "Газпрома" заверил нас, что "Газпром" продолжит соблюдать условия контракта и поставлять в Венгрию то количество газа, которое мы заказываем на основе долгосрочного десятилетнего контракта. Это подтвердил вице-премьер РФ, отвечающий за вопросы энергетики (Новак), президент Путин также подчеркнул, что объемы газа, положенные Венгрии по контракту, они обеспечат", — сказал Сийярто в эфире телеканала М1.

По его словам, Венгрия и Сербия "согласуют свои позиции" и "не оставят без ответа" решение Болгарии.