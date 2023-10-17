2023-10-17T18:42:00+03:00
2023-10-17T19:40:07+03:00
2023-10-17T18:42:00+03:00
2023
https://1prime.ru/commodities/20231017/842007363.html
В Венгрии уверены в поставках российского газа, вопреки решению Болгарии
Товарно-сырьевые рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент России Владимир Путин, вице-премьер Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер заверили венгерскую делегацию на встрече в Пекине, что Россия выполнит все... ПРАЙМ, 17.10.2023
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, новости, газ, россия, газ, венгрия, пошлина
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/41/841444168.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/41/841444168.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/41/841444167.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/41/841444167.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/41/841444155.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/41/841444155.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20231017/842002913.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БУДАПЕШТ, 17 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, вице-премьер Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер заверили венгерскую делегацию на встрече в Пекине, что Россия выполнит все контрактные обязательства по поставкам газа в Венгрию, несмотря на решение Болгарии поднять плату за транзит, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Он назвал решение болгарских властей резко повысить плату за транзит газа из РФ в Сербию и Венгрию "враждебным" и "необоснованным", так как "поставки газа из РФ не под санкциями".
"На сегодняшней встрече премьер-министра (Венгрии Орбана) и президента Путина тоже зашла речь об этой теме. Глава "Газпрома" заверил нас, что "Газпром" продолжит соблюдать условия контракта и поставлять в Венгрию то количество газа, которое мы заказываем на основе долгосрочного десятилетнего контракта. Это подтвердил вице-премьер РФ, отвечающий за вопросы энергетики (Новак), президент Путин также подчеркнул, что объемы газа, положенные Венгрии по контракту, они обеспечат", — сказал Сийярто в эфире телеканала М1.
По его словам, Венгрия и Сербия "согласуют свои позиции" и "не оставят без ответа" решение Болгарии.