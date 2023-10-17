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Путин заявил, что Россия поставила миллион тонн зерновых в Пакистан
Товарно-сырьевые рынки
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Россия в текущем году уже поставила миллион тонн зерновых в Пакистан, готова выполнять все свои обязательства, в том числе благодаря хорошему урожаю в 137-138 миллионов тонн в... ПРАЙМ, 17.10.2023
сельское хозяйство, рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, новости, россия, пакистан, зерновые, путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕКИН, 17 окт — ПРАЙМ. Россия в текущем году уже поставила миллион тонн зерновых в Пакистан, готова выполнять все свои обязательства, в том числе благодаря хорошему урожаю в 137-138 миллионов тонн в этом году, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается экономики, то Россия традиционно является поставщиком продовольствия, зерновых (в Пакистан — ред.). Товарооборот за прошлый год вырос, достиг в целом приемлемых величин, только за месяцы текущего года уже, по-моему, миллион тонн зерновых поставлено в вашу страну. Мы готовы выполнять свои обязательства", — сказал Путин на переговорах с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анваром-уль-Хак Какаром.
"Должен отметить, что у нас есть все основания, предпосылки. У нас в прошлом году был рекордно высокий урожай — 158 миллионов тонн зерновых, в этом году тоже будет хороший урожай — уже сейчас ясно, что это будет 137-138 миллионов тонн. Примерно в этом объеме. То есть экспортный потенциал будет солидный, как в прошлом году — под 50-60 миллионов тонн", — добавил президент России.