ПЕКИН, 17 окт — ПРАЙМ. Россия в текущем году уже поставила миллион тонн зерновых в Пакистан, готова выполнять все свои обязательства, в том числе благодаря хорошему урожаю в 137-138 миллионов тонн в этом году, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин отметил важность роста товарооборота с Монголией

"Что касается экономики, то Россия традиционно является поставщиком продовольствия, зерновых (в Пакистан — ред.). Товарооборот за прошлый год вырос, достиг в целом приемлемых величин, только за месяцы текущего года уже, по-моему, миллион тонн зерновых поставлено в вашу страну. Мы готовы выполнять свои обязательства", — сказал Путин на переговорах с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анваром-уль-Хак Какаром.

"Должен отметить, что у нас есть все основания, предпосылки. У нас в прошлом году был рекордно высокий урожай — 158 миллионов тонн зерновых, в этом году тоже будет хороший урожай — уже сейчас ясно, что это будет 137-138 миллионов тонн. Примерно в этом объеме. То есть экспортный потенциал будет солидный, как в прошлом году — под 50-60 миллионов тонн", — добавил президент России.