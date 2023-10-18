МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду перешла к снижению после роста четыре торговых дня подряд, летнее дизельное топливо продолжило рост стоимости вторника, следует из материалов торгов. На крымских АЗС подешевели бензин и дизельное топливо

Стоимость бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день снизилась на 1,68%, до 52 436 рублей за тонну, Аи-95 — на 0,38%, до 57 044 рублей за тонну.

Летнее дизельное топливо по итогам торгов среды подорожало на 0,21%, до 57 145 рублей за тонну. При этом цена на зимнее дизтопливо снизилась на 0,54%, до 69 926 рублей, на межсезонное — на 2,28%, до 57 003 рублей за тонну.

Стоимость мазута за среду опустилась на 1,28%, до 28 589 рублей за тонну. В то же время сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 2,6%, до 31 254 рублей за тонну, авиакеросин — на 12,33%, до 78 329 рублей за тонну.

Кабмин России с 21 сентября ввел запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Позднее, 6 октября, правительство утвердило дополнительные меры. Среди них — возврат к выплатам по демпферу в полном объеме, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%.

Также вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива на период, когда прямой запрет на экспорт будет снят, она составит 50 тыс рублей за тонну; повышены нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизельного топлива на бирже до 15% и 12,5% от производимого соответственно.