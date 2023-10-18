МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Отсутствие поставок СПГ из Египта в течение еще одного–двух месяцев на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке будет слабо заметным для европейского и мирового газового рынка, так как на каждую из стран-импортеров приходится небольшая доля поставок сжиженного газа из Египта, такое мнение высказал главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. Госдума разрешила экспорт СПГ с арктических месторождений "Роснефти"

"Новое обострение палестино-израильского конфликта, вызванное террористической атакой ХАМАС на Израиль 7 октября, привело к временной остановке с 9 октября добычи газа на крупном шельфовом месторождении Тамар (в 2022 году – 10,25 миллиарда кубометров в год или 46,6% от общей израильской добычи), подводный газопровод от которого находится в зоне досягаемости ракет ХАМАС (в отличие от двух других действующих израильских газовых месторождений Левиафан и Кариш)", – отметил Громов в Telegram-канале ИЭФ.

Он отметил, что это привело, как минимум, к кратковременному сокращению экспорта трубопроводного газа из Израиля в Египет и Иорданию. С точки зрения международной торговли, основным следствием этого может быть сокращение производства и экспорта СПГ в Египте (общий экспорт в 2022 году – 6,8 миллиона тонн), полагает эксперт.

Вместе с тем, по данным Refinitiv Eikon, последние отгрузки СПГ из Египта фиксировались в начале июля 2023 года, после чего они были полностью остановлены из-за роста внутреннего спроса на газ в этой стране в наиболее жаркий период года на фоне снижения собственной добычи (в частности, на месторождении Зор), уточнил Громов. Возобновить поставки планировалось в октябре–ноябре текущего года.

"Однако, за исключением Турции, европейские и азиатские страны мало зависят от поставок СПГ из Египта (его структура экспорта предельно диверсифицирована и на каждую из стран-импортеров приходится относительно небольшая доля поставок), поэтому даже полное отсутствие поставок СПГ из Египта в течение еще одного–двух месяцев будет слабо заметным для европейского и мирового газового рынка", – заключил он.