ВАШИНГТОН, 31 окт — ПРАЙМ. Соединенные Штаты обсуждают с украинской стороной разные способы транзита зерна, однако сомневаются, что альтернатива черноморской инициативе существует, сообщил 31 октября госсекретарь Энтони Блинкен. США предписали завершить финоперации с нефтяной компанией Мьянмы

"Мы совместно с Украиной прорабатываем варианты поставок украинского зерна, однако замены черноморской инициативе быть не может", — заявил Блинкен в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Сената США.

Россия в июле вышла из зерновой сделки. Президент России Владимир Путин многократно повторял, что главная цель сделки заключалась в получении зерна нуждающимися странами, включая африканские, а Запад вместо этого забирал большую часть зерна в свои государства. Глава России готов восстановить зерновую сделку, если будут учтены все требования российской стороны.