2023-10-31T18:56:14+03:00
2023-10-31T18:56:14+03:00
2023-10-31T18:56:14+03:00
2023
https://1prime.ru/commodities/20231031/842135047.html
США не видят альтернативы зерновой сделке, заявил Блинкен
Товарно-сырьевые рынки
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Соединенные Штаты обсуждают с украинской стороной разные способы транзита зерна, однако сомневаются, что альтернатива черноморской инициативе существует, сообщил 31 октября... ПРАЙМ, 31.10.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, новости, акт об инфляции сша, зерновая сделка, украинское зерно
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 31 окт — ПРАЙМ. Соединенные Штаты обсуждают с украинской стороной разные способы транзита зерна, однако сомневаются, что альтернатива черноморской инициативе существует, сообщил 31 октября госсекретарь Энтони Блинкен.
"Мы совместно с Украиной прорабатываем варианты поставок украинского зерна, однако замены черноморской инициативе быть не может", — заявил Блинкен в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Сената США.
Россия в июле вышла из зерновой сделки. Президент России Владимир Путин многократно повторял, что главная цель сделки заключалась в получении зерна нуждающимися странами, включая африканские, а Запад вместо этого забирал большую часть зерна в свои государства. Глава России готов восстановить зерновую сделку, если будут учтены все требования российской стороны.