МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Спрос на природный газ в Китае в ближайшие годы будет увеличиваться благодаря газификации городов и промышленных объектов, заявил в ходе пленарного заседания Санкт-Петербургского международного газового форума вице-президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Се Цзюнь. СМИ: Китай сотрудничает с Финляндией в расследовании ЧП на Balticconnector

"Китайское правительство рассматривает природный газ в качестве низкоуглеродного, гибкого и высококачественного источника энергии. С точки зрения достижения углеродной нейтральности доля природного газа в энергетике будет расти благодаря газификации городов и промышленного сектора. К 2030 году спрос на природный газ существенно увеличится и в пиковые периоды, и в не пиковые", — сказал он.

По словам Се Цзюня, конкуренцию газу в перспективе могут составить возобновляемые источники энергии.

"Возобновляемые источники энергии усиливают конкурентное давление на газ. Например, в прошлом году объём мощностей (выработки электроэнергии, по миру — ред.) по генерации ветряной и солнечной электроэнергии достиг 900 миллионов кВт.ч, это в 14 раз больше, чем 10 лет назад", — отметил он.

В 2020 году Китай впервые заявил, что будет стремиться достичь пика выбросов CO2 к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году за счёт построения низкоуглеродной экономики замкнутого цикла, повышения энергоэффективности и увеличения доли неископаемой энергии, сокращения выбросов СО2 и повышения способности поглощать углерод экосистемой.

XII Петербургский международный газовый форум проходит с 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге.